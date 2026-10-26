Salzlacken im Seewinkel drohen zu verschwinden

Zahl der Lacken geht zurück

Dass diese im Sommer austrocknen, ist ein natürlicher Vorgang. Verlieren sie aber dauerhaft den Kontakt zum Grundwasser, verlanden sie. Von einst über 100 Salzlacken gibt es heute nur noch rund 40. Damit gehen auch Lebensräume für spezialisierte Pflanzen wie die Pannonische Salzaster, den Queller oder die Salzmelde verloren. Vögel wie der Säbelschnäbler oder der Seeregenpfeifer haben hier ihre österreichweit einzigen Brutvorkommen.