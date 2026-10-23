Niedrige Honorare: Jetzt wird wieder verhandelt

Westliche Bundesländer gegen Angleichung der Honorare

Auch eine bundesweite Angleichung der Honorare dürfte schwierig werden. Während das Burgenland davon profitieren würde, sei das Interesse in westlichen Bundesländern gering. Dazu kommt die angespannte Finanzlage bei Bund, Ländern und Sozialversicherung. Kritik gibt es allerdings auch am Land. Die im Vorjahr eingestellte Landarztförderung hätte aus Sicht der Ärztekammer weitergeführt werden sollen. Gerade angesichts der vielen unbesetzten Stellen wäre das Geld gut investiert gewesen, heißt es. Dass diese Unterstützung gestrichen wurde, bedauert man ausdrücklich. Auch im Landtag war die Gesundheitsversorgung gestern Thema einer von der SPÖ beantragten Aktuellen Stunde. Im Mittelpunkt stand dabei die vor sieben Jahren gestartete Gesundheitsoffensive des Landes.