Baulandabgabe kommt jetzt vor das Höchstgericht

„Bis dato keine Einwände durch das Gericht“

Das Land zeigt sich gelassen über den angekündigten Gang zum Verfassungsgerichtshof: „Hervorzuheben ist, dass es gegen die rechtliche Ausgestaltung der Baulandabgabe bis dato keine Einwände durch das Gericht gibt“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Bei derzeit ca. 80 anhängigen Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht wurde bisher in rund ein Drittel der Beschwerdefälle die Regelung voll und ganz bestätigt.