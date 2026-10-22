Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regelung und Ausnahmen

Baulandabgabe kommt jetzt vor das Höchstgericht

Burgenland
22.10.2026 06:30
Weiter Wirbel um die Abgabe: Der Verfassungsgerichtshof ist am Zug.
Weiter Wirbel um die Abgabe: Der Verfassungsgerichtshof ist am Zug.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird sich demnächst mit der Regelung und den Ausnahmen der Baulandabgabe im Burgenland beschäftigen müssen. Landesgruppen-Präsident Thomas Schreiner vom Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbund will eine grundsätzliche Klärung erreichen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Höchst umstritten ist die Baulandabgabe für nicht genutzte Grundstücke schon seit ihrer Einführung: Seit Sommer wird über Einsprüche gegen die Bescheide beim Landesverwaltungsgericht verhandelt. Mittlerweile sind die ersten Entscheidungen gefallen, die dem Land recht gaben.

„Grundsätzliche Klärung“ notwendig
Für Thomas Schreiner, Präsident der Landesgruppe Burgenland des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes, ist das aber noch lange kein Grund aufzugeben. Im Gegenteil, er zieht vor den Verfassungsgerichtshof: „Es ist erst ein kleiner Teil der Verfahren beim Landesverwaltungsgerichtshof entschieden und es braucht unserer Meinung nach in manchen Fragen sowieso eine grundsätzliche Klärung“, so Schreiner.

Der versierte Jurist wird nächste Woche ein Schreiben an den Verfassungsgerichtshof richten. Kernpunkt seiner Beschwerde ist etwa der Verweis auf einige Gemeinden, in denen seit acht Jahren keine Bautätigkeit für den privaten Wohnbau stattgefunden hat. „Warum braucht es dann in diesen Ortschaften eine Abgabe für Baulandmobilisierung, wenn es keinen Bedarf zu geben scheint?“, fragt sich Schreiner.

Zieht wegen umstrittener Abgabe vor Höchstgericht: Landesgruppen-Präsident Thomas Schreiner vom ...
Zieht wegen umstrittener Abgabe vor Höchstgericht: Landesgruppen-Präsident Thomas Schreiner vom Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbund.(Bild: zVg)

150 Beschwerden eingebracht
Ein weiterer Kritikpunkt des Juristen: Auf manchen Grundstücken seien von den Eigentümern Carports oder Gartenhütten errichtet worden, die seinerzeit auch als Bauwerk bei den Behörden angezeigt wurden. Im Falle der Baulandgabe würden diese aber oft als Bauwerk nicht anerkannt. Insgesamt hat Schreiner rund 150 Beschwerden gegen Bescheide der Baulandabgabe eingebracht.

„Bis dato keine Einwände durch das Gericht“
Das Land zeigt sich gelassen über den angekündigten Gang zum Verfassungsgerichtshof: „Hervorzuheben ist, dass es gegen die rechtliche Ausgestaltung der Baulandabgabe bis dato keine Einwände durch das Gericht gibt“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Bei derzeit ca. 80 anhängigen Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht wurde bisher in rund ein Drittel der Beschwerdefälle die Regelung voll und ganz bestätigt.

„Eine wichtige Aussage ist auch, dass das Landesverwaltungsgericht bisher keine verfassungsrechtlichen Bedenken geäußert hat, sonst wäre es verpflichtet gewesen, es dem Verfassungsgerichtshof amtswegig vorzulegen“, wird weiters betont. So sei etwa bestätigt worden, dass der Ausnahmekatalog sachgemäß erscheint.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
22.10.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 14°
Symbol stark bewölkt
Güssing
11° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
10° / 14°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
10° / 14°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
10° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
110.769 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
97.885 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
95.261 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1357 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Kolumnen
Der Koalition fehlen Idee, Rezept und Kraft
833 mal kommentiert
Meinl-Reisinger, Stocker, Babler (links) müssen liefern – kann Marterbauer (ganz links) helfen?
Mehr Burgenland
In Krumbach
Schaurig-schönes Spektakel beim Eis-Greissler
Krone Plus Logo
Aus Spaß wurde „Ernst“
Politiker auf Sport-BHs: Diese Werbung sitzt!
Krone Plus Logo
Carrousel du Louvre
Recycling-Künstler steht in Paris im Rampenlicht
Weiteres Wachstum
Aufzüge Friedl regelt Nachfolge mit Rückenwind
Familienclan angeklagt
Babyleiche: Junge Mutter spricht von Totgeburt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf