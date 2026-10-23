Mehr Sicherheit und mehr Platz nach Umbau

Großer Andrang gestern am Bahnhof in Wulkaprodersdorf: Neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Heinrich Dorner und Bischof Ägidius Zsifkovics konnten auch Bundesminister Peter Hanke sowie Szilárd Kövesdi, Generaldirektor der Raaberbahn, begrüßt werden. Der Anlass war die Eröffnung der neuen Park&Ride-Anlage. Diese wurde auf 400 Stellplätze erweitert und erhielt neue E-Ladestationen. Zusätzlich wurden mehr Fahrradabstellplätze und ein neuer, 78 Meter langer barrierefreier Personentunnel geschaffen – bisher musste man teilweise die Schienen queren, um zum Bahnsteig zu gelangen. Auch die Anbindung verschiedener Verkehrsmittel wurde verbessert.