Mehr Sicherheit und mehr Platz nach Umbau

Insgesamt 12,6 Millionen Euro wurden in die Modernisierung und Erweiterung des Bahnhofs in Wulkaprodersdorf investiert.
Großer Andrang gestern am Bahnhof in Wulkaprodersdorf: Neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Heinrich Dorner und Bischof Ägidius Zsifkovics konnten auch Bundesminister Peter Hanke sowie Szilárd Kövesdi, Generaldirektor der Raaberbahn, begrüßt werden. Der Anlass war die Eröffnung der neuen Park&Ride-Anlage. Diese wurde auf 400 Stellplätze erweitert und erhielt neue E-Ladestationen. Zusätzlich wurden mehr Fahrradabstellplätze und ein neuer, 78 Meter langer barrierefreier Personentunnel geschaffen – bisher musste man teilweise die Schienen queren, um zum Bahnsteig zu gelangen. Auch die Anbindung verschiedener Verkehrsmittel wurde verbessert.
Zusammenspiel von Auto, Rad und Bahn
Insgesamt wurden 12,6 Millionen Euro investiert, das Geld kam vom Verkehrsministerium, dem Land und der Raaberbahn. Die Neuerungen sind bereits seit Juni im Betrieb. „Mit dem modernisierten Bahnhof Wulkaprodersdorf schaffen wir einen starken Mobilitätsknoten, an dem Bahn, Bus, Auto und Fahrrad optimal zusammenspielen. Niemand muss sich dafür genieren, auf das Auto angewiesen zu sein – entscheidend ist, dass der Umstieg auf die Bahn einfach und attraktiv wird“, meinte Hanke bei der Eröffnung.
Attraktive Alternative
„Unser Ziel ist, dass die Burgenländer sicher, bequem und leistbar unterwegs sein können. Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie unterwegs sein sollen, sondern ihnen attraktive Alternativen bieten, die im Alltag funktionieren. Genau diesen Weg gehen wir im Burgenland“, betonte auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
Der Bahnhof Wulkaprodersdorf ist ein wichtiger Umsteigepunkt für viele Pendler.
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