9000 Euro Nachzahlung für Arbeitnehmer erkämpft

Der Südburgenländer wandte sich Hilfe suchend an die Arbeiterkammer-Bezirksstelle Jennersdorf. Die ausstehenden Abrechnungen machten es aber schwierig, die Korrektheit des Lohnes nachzuvollziehen. „Zum Glück hat der Arbeitnehmer Arbeitszeitaufzeichnungen geführt und damit alles schriftlich dokumentiert“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund. Aufgrund der guten Dokumentation und des nachweisbaren Mailverkehrs blieben die Verfallsfristen gewahrt und nach unserer Intervention beim Dienstgeber seien alle offenen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nachbezahlt worden.