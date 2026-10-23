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Teile des Lohns offen

9000 Euro Nachzahlung für Arbeitnehmer erkämpft

Burgenland
23.10.2026 11:00
Die Intervention der Arbeiterkammer hatte Erfolg.
Die Intervention der Arbeiterkammer hatte Erfolg.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Nach dem Ende des Dienstverhältnisses war bei einem Südburgenländer noch Lohn ausständig. Dank lückenloser Arbeitsaufzeichnungen konnte schließlich mithilfe der Arbeiterkammer eine Nachzahlung erstritten werden. 

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Ein Mann aus dem Bezirk Jennersdorf arbeitete bis Mitte 2026 in einem Betrieb in der Lebensmittelindustrie. Als das Vollzeit-Arbeitsverhältnis endete, waren noch Lohnbestandteile aus dem Jahr 2025 und von Anfang 2026 ausständig. Dazu zählten geleistete Überstunden und aliquote Sonderzahlungen. Auch die ihm zustehenden Lohnabrechnungen von mehreren Monaten im Jahr 2026 wurde verspätet bzw. überhaupt nicht vom Arbeitgeber übermittelt.

Zitat Icon

Diese Geschichte zeigt wieder, wie wichtig es ist, Arbeitszeitaufzeichnungen und Dokumentationen zu führen, um dann im Fall der Fälle Beweise zu haben.

AK-Dienststellenleiter Reinhard Jud-Mund

Der Südburgenländer wandte sich Hilfe suchend an die Arbeiterkammer-Bezirksstelle Jennersdorf. Die ausstehenden Abrechnungen machten es aber schwierig, die Korrektheit des Lohnes nachzuvollziehen. „Zum Glück hat der Arbeitnehmer Arbeitszeitaufzeichnungen geführt und damit alles schriftlich dokumentiert“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund. Aufgrund der guten Dokumentation und des nachweisbaren Mailverkehrs blieben die Verfallsfristen gewahrt und nach unserer Intervention beim Dienstgeber seien alle offenen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nachbezahlt worden.

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Am Ende wurden rund 9000 Euro brutto wurden vom ehemaligen Dienstgeber auf das Konto des Südburgenländers überwiesen. Diese Geschichte zeige wieder, wie wichtig es sei, im aufrechten Arbeitsverhältnis Arbeitszeitaufzeichnungen und Dokumentationen zu führen, um im Fall der Fälle Beweise zu haben, so Jud-Mund.

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