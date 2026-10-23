Finanzielle Herausforderungen

Der örtliche Prüfungsausschuss in Ollersdorf habe bereits mehrere Vorgänge aufgezeigt – unter anderem zu Mietverhältnissen, Elternbeiträgen bei der Ferienbetreuung und verspäteten Gemeinderatsprotokollen -, die auch von der Gemeindeaufsicht beanstandet wurden. Hoffmann erinnert daran, dass die finanziellen Herausforderungen ein österreichweites Phänomen seien: „Während bundesweit bereits 60 Prozent der Kommunen Abgangsgemeinden sind, befindet sich im Burgenland aktuell keine einzige Gemeinde im Insolvenzfonds.“ Zu Strobl findet der SPÖ-Gemeindesprecher drastische Worte: „Der schlechte Tänzer schiebt alles auf die Musik!“ Die Reaktion des ÖVP-Klubobmannes wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.