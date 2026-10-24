Pläne für Großmoschee in Bruck: Widerstand wächst

„Verunsicherung und Irritation sind groß“

Noch ist der Kauf des Grundstücks nicht besiegelt, es gehört laut Grundbuch also noch der Unternehmerfamilie. Und dass er jemals über die Bühne gehen wird, wird angesichts des zunehmenden Widerstands in der Kornmesserstadt immer unwahrscheinlicher. Bei einem Bürgerstammtisch am Donnerstag seien die Wogen hochgegangen, berichtet FPÖ-Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer der „Steirerkrone“: „Verunsicherung und Irritation in der Bevölkerung sind groß, es tauchen sehr viele Fragen auf.“ Der Errichtung einer Großmoschee werde man „mit allen juristischen und politischen Möglichkeiten“ entgegentreten.