Pläne für Großmoschee in Bruck: Widerstand wächst

Der Verein der Bosniaken sammelt Spenden für ein „Kulturzentrum“ in der Obersteiermark. Zugleich regt sich immer mehr Widerstand in der Bevölkerung. Platzt der Grundstückskauf?
Im Brucker Rathaus beobachtet man aktuell genau, was sich rund um die Schleppbahngasse, auf dem Grundstück einer insolventen Unternehmensgruppe, abspielt. Im Frühsommer, so heißt es, sei der Verein der Bosniaken bei der Stadt vorstellig geworden und habe über den Bau eines „Kulturzentrums“ gesprochen. Recht vage, ohne zeitlichen Horizont, man müsse sich noch um die Finanzierung kümmern.
Dass auf besagtem Areal in der Nähe der LKH-Kreuzung nun eine große Moschee in Form einer Brücke gebaut werden soll, habe man erst durch einen Facebook-Eintrag erfahren. Dort bittet die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Österreich um Spenden für einen „Ort für Gebet, Unterricht für Kinder und Jugendliche sowie kulturelle Aktivitäten“.
„Verunsicherung und Irritation sind groß“
Noch ist der Kauf des Grundstücks nicht besiegelt, es gehört laut Grundbuch also noch der Unternehmerfamilie. Und dass er jemals über die Bühne gehen wird, wird angesichts des zunehmenden Widerstands in der Kornmesserstadt immer unwahrscheinlicher. Bei einem Bürgerstammtisch am Donnerstag seien die Wogen hochgegangen, berichtet FPÖ-Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer der „Steirerkrone“: „Verunsicherung und Irritation in der Bevölkerung sind groß, es tauchen sehr viele Fragen auf.“ Der Errichtung einer Großmoschee werde man „mit allen juristischen und politischen Möglichkeiten“ entgegentreten.
Ins selbe Horn stößt der blaue Vizebürgermeister von Bruck, Raphael Pensl: „Ein Gebäude dieser Dimension würde das historisch gewachsene Stadt- und Landschaftsbild verändern!“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.