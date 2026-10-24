Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verein sammelt Spenden

Pläne für Großmoschee in Bruck: Widerstand wächst

Österreich
24.10.2026 06:30
Platzt nun der Grundstückskauf im obersteirischen Bruck?
Platzt nun der Grundstückskauf im obersteirischen Bruck?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Der Verein der Bosniaken sammelt Spenden für ein „Kulturzentrum“ in der Obersteiermark. Zugleich regt sich immer mehr Widerstand in der Bevölkerung. Platzt der Grundstückskauf? 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Brucker Rathaus beobachtet man aktuell genau, was sich rund um die Schleppbahngasse, auf dem Grundstück einer insolventen Unternehmensgruppe, abspielt. Im Frühsommer, so heißt es, sei der Verein der Bosniaken bei der Stadt vorstellig geworden und habe über den Bau eines „Kulturzentrums“ gesprochen. Recht vage, ohne zeitlichen Horizont, man müsse sich noch um die Finanzierung kümmern.

Dass auf besagtem Areal in der Nähe der LKH-Kreuzung nun eine große Moschee in Form einer Brücke gebaut werden soll, habe man erst durch einen Facebook-Eintrag erfahren. Dort bittet die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Österreich um Spenden für einen „Ort für Gebet, Unterricht für Kinder und Jugendliche sowie kulturelle Aktivitäten“.

Der Spendenaufruf auf Facebook.
Der Spendenaufruf auf Facebook.(Bild: Krone-Collage/Facebook)

„Verunsicherung und Irritation sind groß“
Noch ist der Kauf des Grundstücks nicht besiegelt, es gehört laut Grundbuch also noch der Unternehmerfamilie. Und dass er jemals über die Bühne gehen wird, wird angesichts des zunehmenden Widerstands in der Kornmesserstadt immer unwahrscheinlicher. Bei einem Bürgerstammtisch am Donnerstag seien die Wogen hochgegangen, berichtet FPÖ-Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer der „Steirerkrone“: „Verunsicherung und Irritation in der Bevölkerung sind groß, es tauchen sehr viele Fragen auf.“ Der Errichtung einer Großmoschee werde man „mit allen juristischen und politischen Möglichkeiten“ entgegentreten.

Beim Bürgerstammtisch mit Raphael Pensl (li.) und Philipp Könighofer wurde Kritik an den ...
Beim Bürgerstammtisch mit Raphael Pensl (li.) und Philipp Könighofer wurde Kritik an den Moscheeplänen laut.(Bild: FPÖ Bruck)

Ins selbe Horn stößt der blaue Vizebürgermeister von Bruck, Raphael Pensl: „Ein Gebäude dieser Dimension würde das historisch gewachsene Stadt- und Landschaftsbild verändern!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
24.10.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Österreich
Frau (55) verletzt
Während der Reinigung: Unfall auf Sommerrodelbahn
Krone Plus Logo
Verdacht der Untreue
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Messe-Chef
Am Hochschwab
Alpine Notlage: Wiener (28) muss am Berg ausharren
Mehrere Verletzte
Berufsfeuerwehr bekämpfte Flammen in Wohnung
Fahrer unverletzt
Lkw kippte auf schmaler Waldstraße um
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf