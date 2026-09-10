Kopftuchverbot: Von vielen wird es eingehalten

Weshalb ich mir das überhaupt antue, fragte mich eine enge Freundin. In einem weiteren Buch zu berichten, dass sich die Situation an Brennpunktschulen in den letzten Jahren noch weitaus verschlechtert hat. Und sie hat recht: Nicht alle sind begeistert über den Befund, den ich in „Gebt unseren Kindern eine Chance!“, unserer Bildungs- und Migrationspolitik ausstelle. Mit Gegenwind muss ich demnach rechnen.