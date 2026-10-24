Ski-Legende als Maßstab? „Fühle mich schon geehrt“

„Ich fühle mich immer geschmeichelt und finde es etwas lustig, wenn mich die Leute mit Palander vergleichen“, gibt Hallberg zu. Für den 23-Jährigen ist die finnischen Ski-Ikone immerhin ein großes Vorbild: „Ich habe ihm immer zugeschaut und wollte wie er sein“, wenngleich er dann bescheiden ergänzt: „Natürlich würde ich auch gerne zumindest teilweise in seine Fußstapfen treten. Aber er hat eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und war ein super Athlet. Da gibt es keinen Vergleich. Es beschert mir allerdings schon ein Lächeln, wenn ich mit ihm verglichen werde.“