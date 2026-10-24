Ski-Legende als Maßstab? „Fühle mich schon geehrt“

Eduard Hallberg gilt als eines der größten Talente im Skizirkus und nimmt diese Saison erstmals auch den Auftakt-Riesentorlauf am Rettenbachferner in Sölden in Angriff. Mit sportkrone.at hat der junge Finne über seine Erwartungen an die neue Saison, Vergleiche mit Kalle Palander und die Rückkehr nach Levi gesprochen.
„Es wird meine Premiere in Sölden, ich freue mich schon darauf, den Rettenbachgletscher so richtig kennenzulernen“, fiebert Hallberg der Eröffnung der neuen Ski-Saison bereits entgegen. Am Sonntag, 25. Oktober (ab 10 Uhr im sportkrone.at-Liveticker), wird der unerschrockene Finne sich wieder ins Weltcup-Getümmel werfen und dabei hoffen, an die erfolgreiche vergangene Saison anzuknüpfen.
Denn Hallberg, Jahrgang 2003, gilt als eines der großen Versprechen für die Zukunft des Skisports. Seit der Saison 2024/25 darf er sich im Weltcup beweisen. Im Slalom von Gurgl, am 24. November 2024, fuhr er erstmals in die Top-10. In der vergangenen Saison platzte der Knoten endgültig. Dreimal fuhr er aufs Stockerl – im Slalom von Madonna verpasste er den Sieg nur um zwölf Hunderstel.
Auf Levi-Coup folgten Palander-Vergleiche
Auf heimischen Terrain versetzte Hallberg die Fans in Levi in Ekstase. Mit seinem dritten Platz sorgte er für den ersten finnischen Stockerlplatz seit dem 16. Dezember 2007 – als der legendäre Kalle Palander noch durch den Stangenwald wirbelte. Mit ihm wird er nicht nur in seiner Heimat schon gerne verglichen.
„Ich fühle mich immer geschmeichelt und finde es etwas lustig, wenn mich die Leute mit Palander vergleichen“, gibt Hallberg zu. Für den 23-Jährigen ist die finnischen Ski-Ikone immerhin ein großes Vorbild: „Ich habe ihm immer zugeschaut und wollte wie er sein“, wenngleich er dann bescheiden ergänzt: „Natürlich würde ich auch gerne zumindest teilweise in seine Fußstapfen treten. Aber er hat eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und war ein super Athlet. Da gibt es keinen Vergleich. Es beschert mir allerdings schon ein Lächeln, wenn ich mit ihm verglichen werde.“
Nach dem Auftakt in die Saison in Sölden steht mit Levi im November traditionell der erste Slalom des Winters auf dem Programm. „Das wird außergewöhnlich. Ich liebe es, dort zu fahren – auf heimischen Boden ist es immer was Besonderes“, gerät Hallberg ins Schwärmen. „Aber ich bin da natürlich auch nervöser als sonst“ gibt der Slalom-Spezialist zu und ruft das Ziel aus: „Es wird sicher richtig cool. Ich will einfach die heimischen Fans wieder jubeln lassen.“
„Es war ein guter Sommer“
Der Ski-Winter bietet in dieser Saison generell einige sportliche Leckerbissen. „Der Jänner wird wieder intensiv natürlich – und dann kommt die WM“, zeigt sich Hallberg motiviert. Der Finne möchte in diesem Jahr vor allem „konstant gute Leistungen zeigen“ und damit „wieder bereit für Topresultate“ sein. Und dann in Crans-Montana angreifen: „Die WM ist natürlich ein absolutes Highlight. Zu diesem Zeitpunkt muss man in Topform sein. Da will ich dann abliefern!“
Grundstein dafür ist auch die Vorbereitung auf die neue Saison. Diese ist beim 23-Jährigen nach Plan verlaufen. „Ich habe viel trainiert, war auch viel im Fitnessstudio. Aber wichtig war es auch, die Batterien wieder aufzuladen. Ich habe die Zeit mit meiner Freundin, der Familie und Freunden genossen. Das hat mir geholfen, den Kopf freizubekommen. Es war ein guter Sommer“, grinst Hallberg.
Für die neue Saison fühlt er sich bereit und hat noch ein besonderes Ziel im Hinterkopf: „Ich möchte auch junge Leute in Finnland für den Skisport begeistert. Hoffentlich schaffen es in Zukunft noch viele junge Finnen in den Weltcup. Ich hoffe, die Begeisterung hier für den Skisport weiter anzufachen.“ Wenn Hallberg sich weiter so gekonnt durch die Tore und Slalomstangen schlängelt, wird er auch bei diesem Ziel erfolgreich sein.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.