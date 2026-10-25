Im Kreis fahren

Schilder kaum zu lesen

Worum geht es? Um den Kreisverkehr Salzburg-Mitte am Zubringer zur Westautobahn. Die prachtvoll blauen Aluwegweiser in über fünf Metern Höhe sind zwischenzeitlich so verblasst, dass sie – bei Tageslicht und Sonnenschein betrachtet – kaum noch zu lesen sind. Erboste Autolenkerinnen und Autolenker haben sich gegenüber dem ORF bitterlich beschwert. „Vor allem ortsfremde Lenker kämen so immer wieder in die Verlegenheit, Extrarunden im Kreisverkehr zu drehen oder abrupte Lenkmanöver zu machen, weil die (…) Schilder (…) nur noch schlecht zu lesen sind“, schreibt die Salzburger ORF-Redaktion.