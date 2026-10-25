Was Vorarlberger mit einem „Rongga Käs“ meinen

Der Rongga stammt ab vom Rank (Biegung, Krümmung), welcher in dieser Form auch in der Mundart verwendet wird. „Luag as dr Rank kriagscht!“, sagt der Alemanne – und während er damit früher eine Warnung vor einer engen Straßenbiegung aussprach, die mit dem Pferdefuhrwerk schwer zu umfahren war, so macht er dem Angesprochenen heute klar, er solle sich aus dem Staub machen, da es sonst Ärger gibt.