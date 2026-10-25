Neos feuern erneut gegen die Leerstandsabgabe

Mickriges Teelicht statt Leuchtturm

Besonders hämisch fällt Lackners Kritik am schwarz-blauen Werkzeugkasten für leistbares Wohnen aus. Was die Landesregierung als große Reformen verkaufe, seien in Wahrheit nur Dauer-Evaluierungen und kosmetische Mini-Anpassungen. Auch der hochgelobte Bodenfonds wird zur Zielscheibe: Als wohnpolitischer Leuchtturm angekündigt, gehe dieser in der Praxis bisher eher als mickriges „Teelicht“ durch.