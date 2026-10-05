ADHS ist in

Jede Mutter, die ihr Kind einschult, wird dem Lehrer erzählen, dass es „irgendwie“ hochbegabt ist. Aber Achtung! Hochbegabung könnte auch ADHS sein, eine schlimme Form von Autismus oder ein Krankheitsbild, für das es bald vier neue Buchstaben geben wird. Traurigerweise droht die inflationäre Verwendung der Begriffe genau das zu verwässern, was gute Diagnostik leistet: Menschen ernst nehmen, deren Alltag tatsächlich erheblich beeinträchtigt ist. Vielleicht könnte es helfen, einen Satz einfach mit „Ich bin halt so“ zu beenden, ohne gleich einen Fragebogen auszufüllen.