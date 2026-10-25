Land startet Speicheraktion für PV-Anlagen

„Allen, die sich zum Nachrüsten entschließen, wollen wir dabei helfen, diese Investition möglichst sinnstiftend und zielführend zu tätigen“, erklärte Energielandesrat Markus Klien im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in Nenzing. Die nächsten Informationsveranstaltungen gehen am 4. November im Wäldersaal in Lingenau sowie am 11. November in der inatura in Dornbirn über die Bühne. Weitere Termine, Details zu den Förderungen und die Angebotsplattform sind unter www.speicheraktion.at abrufbar.