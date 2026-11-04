Mega-Rechenzentrum mitten im Rheintal geplant

Rund 60.000 Quadratmeter umfasst das geplante Rechenzentrum insgesamt. Der „Fußabdruck“ beträgt rund 25.000 Quadratmeter. Durch die Integration in den renaturierten Steinbruch soll das Bauwerk von außen kaum auszumachen sein.

Ein eigenes Umspannwerk sorgt dafür, dass das Datacenter mit Energie versorgt wird. In einem ersten Schritt steht dem Rechenzentrum eine Leistung von 50 Megawatt bereit, diese kann später auf bis zu 100 Megawatt erhöht werden.

Die Höhe der Gesamtprojektkosten ist nicht bekannt. Diese sind auch von der weiteren Preisentwicklung im Chip-Sektor abhängig. Einer Schätzung Hubert Rhombergs zufolge dürften die Kosten aktuell bei rund zwei Milliarden Euro liegen.