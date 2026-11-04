Hündin „Lia“ bringt jeden Tag die „Krone“ ins Haus

Begonnen hat alles während Corona. „Der Bürgermeister versorgte uns damals mit Medikamenten“, erzählt Böhm. Um den Kontakt so gering wie möglich zu halten, wurde ein Körberl vor die Tür gestellt, in dem die Arzneien und auch die tägliche Kronen Zeitung deponiert wurden. „Lia“ hatte schnell den Dreh heraus und sorgt seitdem dafür, dass Frauchen und Herrchen nicht mehr so oft vor die Tür mussten.