Hündin „Lia“ bringt jeden Tag die „Krone“ ins Haus

Jeden Morgen bringt die zwölfjährige Hündin „Lia“ ihrer Familie die Kronen Zeitung ins Haus. Antrainiert wurde ihr diese Aufgabe in Zeiten von Corona, als das Rentnerehepaar Anna und Walter Böhm versuchte, Kontakte so gering wie möglich zu halten. Und „Lia“ erledigt diese Aufgabe mit voller Leidenschaft.
Die Hündin der Rasse Magyar Vizsla der Familie Böhm ist im Triestingtal, Bezirk Lilienfeld, längst eine kleine Berühmtheit. Ihr täglicher Auftrag: Um 7 Uhr früh für Herrchen und Frauchen die aktuelle „Krone“ holen.
30 Meter sind es vom Haus bis zur Straße. Doch für „Lia“ kein Problem: Zuerst erhält sie ihr morgendliches Futter und dann zischt sie auch schon los, schnappt sich das Körberl, in dem die Zeitung liegt, und bringt es zurück ins Haus. Dort erhält sie als Dank ein kleines Leckerli. „Wenn sie keines bekommt, urgiert sie sofort frech mit Bellen“, lacht Herrchen Walter Böhm.
Begonnen hat alles während Corona. „Der Bürgermeister versorgte uns damals mit Medikamenten“, erzählt Böhm. Um den Kontakt so gering wie möglich zu halten, wurde ein Körberl vor die Tür gestellt, in dem die Arzneien und auch die tägliche Kronen Zeitung deponiert wurden. „Lia“ hatte schnell den Dreh heraus und sorgt seitdem dafür, dass Frauchen und Herrchen nicht mehr so oft vor die Tür mussten.
Auch Eier bringt „Lia“ unversehrt ins Haus
Jeden Freitag gibt es eine Zusatzaufgabe für „Lia“. Dann bringt die Bäuerin aus dem Dorf Eier. „Sobald sie bei uns anläutet, läuft ,Lia‘ los und bringt uns auch den Korb mit den Eiern unversehrt in die Küche“, so Böhm.
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