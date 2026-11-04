„MIR REICHTS!“: Influencer rastet in Video aus

Kurz nach seinem emotionalen Statement zu der schwierigen finanziellen Lage seines Unternehmens haut der Influencer „MaxaMillion“ wortwörtlich auf den Tisch. Die Reaktionen auf sein Video seien ernüchternd gewesen, die Mentalität in Österreich mache ihn sauer.
„Du stellst dich offen hin, sagst, du hast Fehler gemacht, stehst dazu, dass du in einer sehr angespannten finanziellen Lage bist – ,Alles Blödsinn, der will nur Socken verkaufen‘“, regt sich der Wiener Influencer über die Reaktionen auf sein Statement-Video auf.
Hier sehen Sie das ganze Video:
User vermuteten Werbe-Gag
Statt Verständnis erntete „MaxaMillion“ in den Kommentarspalten einiges an Misstrauen. Mehrere User vermuteten hinter der Verkündung der finanziellen Probleme seines Unternehmens „Gamechangersocks“ einen kalkulierten PR-Gag, der die Leute dazu veranlassen sollte, mehr Socken zu kaufen.
Rechnet mit österreichischer Mentalität ab
In dem neuen Video auf seinem Instagram-Account tritt er dem entgegen. Eine solche Falschbehauptung sei völlig abwegig und könnte für ihn gravierende Konsequenzen haben. Außerdem wütet er: „Wenn einer scheitert in Österreich, dann steigen die Leute drauf.“ Auch die Medienberichte zu seiner Ankündigung würden ihn ärgern.
Am Ende des Videos dankt „MaxaMillion“ seinen Fans, die hinter ihm stehen und jetzt Socken bestellt haben: „Das sind die Menschen, die jetzt gerade den Unterschied machen.“ Dann macht er klar, er werde alles dafür tun, sein Unternehmen zu retten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.