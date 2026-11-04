„MIR REICHTS!“: Influencer rastet in Video aus

Rechnet mit österreichischer Mentalität ab

In dem neuen Video auf seinem Instagram-Account tritt er dem entgegen. Eine solche Falschbehauptung sei völlig abwegig und könnte für ihn gravierende Konsequenzen haben. Außerdem wütet er: „Wenn einer scheitert in Österreich, dann steigen die Leute drauf.“ Auch die Medienberichte zu seiner Ankündigung würden ihn ärgern.