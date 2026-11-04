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Nach Fake-Behauptungen

„MIR REICHTS!“: Influencer rastet in Video aus

Society International
04.11.2026 17:43
„MaxaMillion“ wandte sich in einem neuen Wut-Video an die Öffentlichkeit.
„MaxaMillion“ wandte sich in einem neuen Wut-Video an die Öffentlichkeit.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @maxobeyme)
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Von krone.at

Kurz nach seinem emotionalen Statement zu der schwierigen finanziellen Lage seines Unternehmens haut der Influencer „MaxaMillion“ wortwörtlich auf den Tisch. Die Reaktionen auf sein Video seien ernüchternd gewesen, die Mentalität in Österreich mache ihn sauer.

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„Du stellst dich offen hin, sagst, du hast Fehler gemacht, stehst dazu, dass du in einer sehr angespannten finanziellen Lage bist – ,Alles Blödsinn, der will nur Socken verkaufen‘“, regt sich der Wiener Influencer über die Reaktionen auf sein Statement-Video auf.

Hier sehen Sie das ganze Video:

User vermuteten Werbe-Gag
Statt Verständnis erntete „MaxaMillion“ in den Kommentarspalten einiges an Misstrauen. Mehrere User vermuteten hinter der Verkündung der finanziellen Probleme seines Unternehmens „Gamechangersocks“ einen kalkulierten PR-Gag, der die Leute dazu veranlassen sollte, mehr Socken zu kaufen.

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Rechnet mit österreichischer Mentalität ab
In dem neuen Video auf seinem Instagram-Account tritt er dem entgegen. Eine solche Falschbehauptung sei völlig abwegig und könnte für ihn gravierende Konsequenzen haben. Außerdem wütet er: „Wenn einer scheitert in Österreich, dann steigen die Leute drauf.“ Auch die Medienberichte zu seiner Ankündigung würden ihn ärgern.

Am Ende des Videos dankt „MaxaMillion“ seinen Fans, die hinter ihm stehen und jetzt Socken bestellt haben: „Das sind die Menschen, die jetzt gerade den Unterschied machen.“ Dann macht er klar, er werde alles dafür tun, sein Unternehmen zu retten.

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