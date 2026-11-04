Zverev sauer: „Weiß nicht, was bei ihm vorgeht!“

„Er erzählt wie immer relativ viel Blödsinn“

Aussagen, die bei Zverev für Kopfschütteln sorgen. „Ich habe nur kleine Ausschnitte gesehen, deswegen glaube ich, ist es nicht fair, wenn ich große Kommentare mache“, sagte Zverev nach seinem überraschenden Aus in Paris am Mittwoch. Doch dann knöpfte er sich Becker vor: „Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt. Ich weiß nicht, was bei ihm gerade vorgeht, aber ich habe das Gefühl, dass er alles kommentieren muss, was ich mache. Wenn er der Meinung ist, dass er das braucht, dann soll er das machen.“