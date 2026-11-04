Der Papst trägt jetzt die Rückennummer 99

„Unglaubliche Momente“

Die Graz99ers haben dem Papst gegenüber das Internationale, Staaten- und Völkerverbindende der ICE Hockey League hervorgehoben sowie die große Graz99ers-Familie mit ihren Juniors, Frauen- und Para Eishockey und laufenden Unterstützungen sozialer und karitativer Projekte hervorgestrichen. „Es waren unglaubliche Momente. Diese Gefühle lassen sich nicht beschreiben, die muss man selbst erlebt haben. Man fühlt sich danach irgendwie als anderer Mensch. Wir haben dem Papst eine Spende und ein Trikot überreicht, er war sichtlich angetan und hat uns viel Erfolg für die weitere Saison gewünscht“, war Präsident Jerich nach dem Treffen baff.