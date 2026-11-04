Lösung für jedes Bayern-Problem? Hype um Laimer!

Loblieder in deutschen Medien

In den deutschen Medien hagelt es unterdessen ebenfalls Loblieder. Als „Mann mit der goldenen Lunge“ bezeichne die „Zeit“ den 29-Jährigen. „Wer bei der Bewertung eines Transfers nicht nur auf Tore, Vorlagen und spektakuläre Dribblings schaut, sondern auch auf seinen sportlichen und wirtschaftlichen Wert, kommt an einem Namen kaum vorbei: Konrad Laimer. Der Österreicher gehört ebenfalls in die Riege der besten Bayern-Transfers der vergangenen fünf Jahre. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt - womöglich sogar besser als bei so manchem Münchner Künstler“, adelt ihn „Sport1“.