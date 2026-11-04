Mordalarm in Wien: Mann tot auf Straße entdeckt

Schrecklicher Fund in Wien-Meidling! Am Mittwochnachmittag wurde ein 35-jähriger Mann regungslos und schwer verletzt auf der Straße aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät.
Gegen 13.45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling zu dem Vorfall gerufen. Auch der Rettungsdienst rückte an, doch die notfallmedizinische Versorgung blieb erfolglos. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Laut „Krone“-Infos wies das Opfer Stich- und Schnittverletzungen auf.
Zeugen befragt und Spuren gesichert
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler von Fremdverschulden aus. Am frühen Abend wurden Zeugen befragt und Spuren gesichert. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.
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