Mordalarm in Wien: Mann tot auf Straße entdeckt

Gegen 13.45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling zu dem Vorfall gerufen. Auch der Rettungsdienst rückte an, doch die notfallmedizinische Versorgung blieb erfolglos. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Laut „Krone“-Infos wies das Opfer Stich- und Schnittverletzungen auf.