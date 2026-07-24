Neue Abgabe soll den Turbo beim Wohnbau zünden

Lob von der AK, Kritik von der Opposition

Lob zu den Plänen gibt es etwa von AK-Präsident Erwin Zangerl („Jeder Hebel für mehr leistbaren Wohnraum muss genutzt werden.“), während die Opposition Kritik übt. „Die Baulandabgabe kommt zu spät, ist zu freiwillig und zu löchrig“, sagt Wohnsprecherin Zeliha Arslan von den Grünen. In dieselbe Kerbe schlägt Neos-LA Susanna Riedlsperger: „Die Landesregierung schafft eine neue Abgabe und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie möglichst wenige Eigentümer trifft“.