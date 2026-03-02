Nächste Millionenpleite in der Baubranche

Lösung für betroffene Dienstnehmer

Erst im Dezember war das Lochauer Unternehmen Mangold Bau in den Konkurs geschlittert. Die Höhe der Verbindlichkeiten lag damals bei rund 1,7 Millionen Euro. Nun schlitterte auch das Altacher Unternehmen, das seit 50 Jahren tätig ist, in die Pleite. Immerhin scheint sich für die rund 38 betroffenen Dienstnehmer eine Lösung abzuzeichnen – sie dürften bei anderen Bauunternehmen unterkommen.