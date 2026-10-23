Staatsschulden: Zinsen steigen

Sie kennen das? Sie haben einen Kredit und zuletzt sind die Zinsen dafür gestiegen? Das ist unangenehm, weil Ihnen dadurch Geld abgezogen wird, mit dem Sie schon gerechnet hatten. Also Gürtel enger schnallen. Dem Staat geht es genauso: und zwar in einem rasanten Tempo und mit gewaltigen Beträgen.