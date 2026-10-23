Prinzessinnen funkelten diese Woche um die Wette

Diese Woche glitzerte es an Europas Königshöfen gewaltig. Egal, wo man hinsah! Bei Staatsbanketten und Galadinnern holten die Royals kostbare Diademe aus den Schmuckschatullen. Prinzessin Kate, Kronprinzessin Victoria, Königin Mary und Kronprinzessin Ingrid Alexandra setzten allesamt auf kostbare Erbstücke.
Ein besonderer Moment war es für Norwegens Kronprinzessin Ingrid Alexandra, der jüngsten in der Runde: Beim Parlamentsdinner trug sie erstmals die königliche Amethyst-Tiara. Das auffällige Schmuckstück mit seinen tiefvioletten Edelsteinen, umrahmt von funkelnden Diamanten, gehört zu den farbenprächtigsten Diademen der norwegischen Königsfamilie. Die Tiara ist Teil eines kompletten Schmucksets. Dazu gehören eine Halskette, Ohrringe und ein Armband, die ebenfalls mit Amethysten und Diamanten besetzt sind.
Kate strahlte mit der Lover’s Knot Tiara
Auch in Großbritannien wurde es glamourös. Beim Staatsbankett auf Schloss Windsor zu Ehren des Sultans von Oman zog Prinzessin Kate alle Blicke auf sich. Auf ihrem Kopf funkelte die berühmte Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara aus dem Jahr 1913. Das Diadem mit seinen Diamantbögen und den beweglichen, tropfenförmigen Perlen ist untrennbar mit Prinzessin Diana verbunden. Sie machte die Tiara zu einem ihrer bekanntesten Schmuckstücke. Wenn Kate sie trägt, schwingt deshalb immer auch ein Stück königlicher Familiengeschichte mit.
Besonders selten ist der Anblick in diesem Jahr: Es war Kates erst der zweite große Tiara-Auftritt 2026. Dazu kombinierte die Prinzessin ein fließendes, buttergelbes Kleid von Elie Saab. Die helle Farbe bildete einen frischen Kontrast zum historischen Diamantschmuck.
Kate bewies damit einmal mehr, wie sich Tradition und moderner Glamour verbinden lassen.
Victoria mit Lorbeerkranz-Tiara
In Schweden stand ebenfalls ein festlicher Abend auf dem Programm. Beim Galadinner für das Präsidentenpaar aus Singapur setzte Kronprinzessin Victoria auf die Prinzessin Lilian’s Lorbeerkranz-Tiara. Die Tiara ist Teil einer der berührendsten und geduldigsten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. Es ist die Geschichte von Prinz Bertil von Schweden und der bürgerlichen Waliserin Lilian Craig, die sich über 30 Jahre lang im Geheimen lieben mussten, um den Thron zu schützen. Er durfte sie nie heiraten, sie erhielt aber die Tiara als Liebespfand und trug sie nur hinter verschlossenen Türen.
Das filigrane Diadem ist mit Diamanten besetzt und erinnert mit seiner Form an einen Lorbeerkranz. Dazu trug Victoria eine weiße Spitzenrobe aus der H&M-Studio-Kollektion.
Königin Mary mit raffinierter Tiara, die umgebaut werden kann
In Dänemark sorgte Königin Mary für einen besonders spektakulären Auftritt. Beim Staatsbesuch des vietnamesischen Präsidenten in Kopenhagen trug sie die russische Saphir-Tiara von Königin Alexandrine.
Das historische Schmuckstück blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Jahrelang befand es sich als Leihgabe in einem Museum, bevor es 2024 dauerhaft für die dänische Königssammlung erworben wurde.
Für den neuen Auftritt wurde das rund 128 Jahre alte Erbstück in enger Zusammenarbeit mit Mary aufwendig umgearbeitet. Die Tiara ist nun mit prächtigen Ceylon-Saphiren besetzt, die zusammen mehr als 33 Karat auf die Waage bringen.
Besonders raffiniert: Das Schmuckstück lässt sich vielseitig tragen. Neben der klassischen Verwendung als Tiara kann es auch als Halskette oder Brosche eingesetzt werden. Aus einem historischen Erbstück wurde damit ein wandelbares Schmuckensemble, das sich an unterschiedliche Anlässe anpassen lässt.
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