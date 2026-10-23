Prinzessinnen funkelten diese Woche um die Wette

Prinzessin Kate mit Prinz William auf Schloss Windsor (l.), Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim Parlamentsdinner in Oslos (Mitte) und Kronprinzessin Victoria beim Galadinner für das Präsidentenpaar aus Singapur (r.) in Stockholm

(Bild: Krone-Collage/AP/Aaron Chown, APA-Images / dana press / Svein Brimi, APA-Images / Action Press / Stella)