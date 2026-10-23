Biker streifte Mädchen (9) und floh vor Polizei

Spektakuläre Szenen dürften sich am Freitagmorgen vor einer Schule in Zirl (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) abgespielt haben. Ein Motorradfahrer beschleunigte dort sein Bike und streifte ein Mädchen (9). Daraufhin floh er vor der Polizei. Auch an seiner Wohnadresse flüchtete der Biker vor den Ermittlern.
Gegen 7.15 Uhr war eine Polizeistreife aus Zirl zur Schulwegsicherung zur Volksschule unterwegs. Kurz vor der Schule fiel den Beamten ein Motorradfahrer auf, der mitten auf einer Kreuzung hielt und seinen Sturzhelm nur halb auf dem Kopf trug.
Als der Biker die Polizisten bemerkte, versuchte er zu flüchten. Er zog seinen Helm nach unten und beschleunigte sein Gefährt stark. „Dabei gefährdete er mehrere Schulkinder, die zur Seite ausweichen mussten“, schildert die Polizei. Auf Höhe der Dr.-Purtscheller-Straße 9 streifte er zudem ein neunjähriges Mädchen, das mit einem Roller unterwegs war.
Es ist davon auszugehen, dass die Person die Polizeistreife wahrgenommen hat und anschließend über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses flüchtete.
Die Polizei
Das Kind kam zu Sturz und verletzte sich dabei leicht am rechten Unterschenkel. Der Biker flüchtete hingegen über einen Fußweg.
Verdächtiger floh ein zweites Mal
Den Polizisten gelang es jedoch, das Kennzeichen abzulesen. Wenig später konnten sie das Motorrad an der Adresse des Zulassungsbesitzers vorfinden. Vom Lenker selbst fehlte hingegen jede Spur. „Aufgrund der Situation vor Ort ist davon auszugehen, dass die Person die Polizeistreife wahrgenommen hat und anschließend über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses flüchtete“, so die Ermittler. Weitere Erhebungen laufen.
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