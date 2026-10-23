Biker streifte Mädchen (9) und floh vor Polizei

Verdächtiger floh ein zweites Mal

Den Polizisten gelang es jedoch, das Kennzeichen abzulesen. Wenig später konnten sie das Motorrad an der Adresse des Zulassungsbesitzers vorfinden. Vom Lenker selbst fehlte hingegen jede Spur. „Aufgrund der Situation vor Ort ist davon auszugehen, dass die Person die Polizeistreife wahrgenommen hat und anschließend über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses flüchtete“, so die Ermittler. Weitere Erhebungen laufen.