Sirenen heulen: Alle Moskauer Flughäfen gesperrt

Wieder herrscht Alarm in der russischen Hauptstadt: Dort mussten alle Airports geschlossen werden. Am Flughafen Scheremetjewo wurde der Luftalarm ausgelöst, Passagiere werden evakuiert.
Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, berichtete in den letzten Stunden, dass beim Anflug auf die Hauptstadt mindestens elf Drohnen abgeschossen wurden.
Alle vier Moskauer Flughäfen – Sheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowski – sind für Ankünfte und Abflüge geschlossen, meldete die Föderale Agentur für Lufttransport (Rosawiazija).
In Domodedowo wurde demnach bekannt gegeben, dass aufgrund vorübergehender Einschränkungen der Flugplan angepasst worden sei.
Passagiere sollen Schutzräume aufsuchen
Am Airport Scheremetjewo sei den Passagieren mitgeteilt worden, dass sie zu den nächstgelegenen sicheren Zonen und Schutzräumen gehen sollten. Der ukrainische Telegram-Kanal „Exilenova+“ veröffentlichte ein Foto von Drohnenwrackteilen auf der Start- und Landebahn des Flughafens. Der Absturz von Trümmern wurde offiziell nicht bestätigt.
Am Flughafen Wnukowo wurde ebenfalls eine Schließung verkündet, wobei erklärt wurde, dass diese Maßnahmen „aus Sicherheitsgründen“ getroffen wurden. Den Passagieren wurde nahegelegt, „auf lange Wartezeiten vorbereitet zu sein“, auch an Bord der Flugzeuge.
Probleme häufen sich
Wegen ukrainischer Drohnenangriffe kommt es schon seit langem immer wieder zu Einschränkungen an den russischen Airports. Seit Wochen häufen sich die Probleme allerdings sehr. Flugzeuge kehren auf dem Weg nach Moskau um oder landen an anderen Flughäfen in Russland, Passagiere sitzen zeitweise fest.
Auch Geschäftsviertel Moskau-City betroffen
Im Zuge des Angriffs wurde zudem im Geschäftsviertel Moskau-City eine Evakuierung angekündigt, berichtet der Telegram-Channel „Ostoroschno, nowosti“. Im Turm haben mehrere Bundesbehörden ihren Sitz, darunter das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für Industrie und Handel sowie das Ministerium für digitale Entwicklung.
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