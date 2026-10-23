Finnland bekommt Endlager für Atommüll

Die Endlagerung soll rund hundert Jahre dauern, danach wird das Lager verschlossen. Es besteht aus einer oberirdischen Verpackungsanlage und dem Endlager Onkalo – finnisch für Höhle –, das in einer Tiefe von mehr als 400 Metern errichtet wurde. Die Baugenehmigung für das Lager hat die Betreiberfirma Posiva bereits 2015 bekommen, ein Jahr später begann der Bau im Untergrund.