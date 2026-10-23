Kilde nach brutalem Sturz: „Ich lag da und …“

„Es sieht schlecht aus“, erklärten ihm die Mediziner kurze Zeit später – der Norweger steht nun vor einer erneut langen Reha und vor einer ungewissen sportlichen Zukunft. „Die Achillessehne braucht meine volle Aufmerksamkeit, und ich muss ruhig bleiben. Ich weiß, dass die Achillessehne im alpinen Skisport den Ruf hat, eine ,leichte‘ Verletzung zu sein. Aber mit meiner Geschichte habe ich keinen Grund, etwas zu überstürzen. Die Genesung bekommt einfach die Zeit, die sie braucht“, so der Norweger. Erst dann könne man weitersehen ...