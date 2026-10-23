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Es gab Tsunami-Warnung

Heftige Erdbeben-Serie erschüttert Italien

Ausland
23.10.2026 16:13
Die Erschütterungen waren neben Palermo auch in Catania und auf den Äolischen Inseln ...
Die Erschütterungen waren neben Palermo auch in Catania und auf den Äolischen Inseln wahrnehmbar.(Bild: Andrey VP - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehrere Erdbeben haben am Freitag den Süden des Tyrrhenischen Meeres heimgesucht. Unter den Menschen herrschte große Angst, die durch eine Tsunami-Warnung weiter befeuert wurde.

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Das stärkste Beben erreichte nach Angaben der Webseite Ingv Terremoti eine Magnitude von 5,5. Es ereignete sich am Freitag um 12:19 und war in mehreren Provinzen Siziliens zu spüren.

Infolge forderten die Behörden die Bevölkerung auf, sich bis 17 Uhr von den Küsten fernzuhalten und gaben eine Tsunami-Warnung aus. Nun das neue offizielle Update: Das Nationale Katastrophenschutzamt hob den Alarm wieder auf.

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Schulen wurden geschlossen
Das Epizentrum befand sich nordwestlich der Äolischen Inseln, unweit der Insel Alicudi. Die Erschütterungen waren neben Palermo auch in Catania und auf den Äolischen Inseln wahrnehmbar. Die Lage wird weiter beobachtet. Schulen wurden vorsorglich geschlossen. In Trapani wurde ein Gerichtsgebäude evakuiert.

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