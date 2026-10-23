Heftige Erdbeben-Serie erschüttert Italien

Schulen wurden geschlossen

Das Epizentrum befand sich nordwestlich der Äolischen Inseln, unweit der Insel Alicudi. Die Erschütterungen waren neben Palermo auch in Catania und auf den Äolischen Inseln wahrnehmbar. Die Lage wird weiter beobachtet. Schulen wurden vorsorglich geschlossen. In Trapani wurde ein Gerichtsgebäude evakuiert.