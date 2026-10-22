Partnerschulnetzwerk mit Neusiedler Nationalpark

Von klein auf verstehen, wie Natur funktioniert

Sinn der Sache ist schon Kinder und Jugendliche mit dem Naturschutz vertraut zu machen. Denn: Was man in der Kindheit und Jugend lieben lernt, schützt man. „Naturschutz beginnt nicht erst dort, wo wir seltene Arten schützen oder wertvolle Flächen erhalten. Es geht auch darum, dass wir verstehen, wie unsere Natur funktioniert und warum sie so wertvoll ist“, meint Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner.