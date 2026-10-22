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Umwelt-Bildung

Partnerschulnetzwerk mit Neusiedler Nationalpark

Burgenland
22.10.2026 12:51
19 Unterschriften, viele zufriedene Gesichter: Die Schulen der Region unterschrieben eine ...
19 Unterschriften, viele zufriedene Gesichter: Die Schulen der Region unterschrieben eine Partnerschaft mit dem Nationalpark.(Bild: Lukas Vendler)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Am Mittwoch startete in Illmitz das Projekt „Park4School“ mit vielen Unterschriften. Ab sofort sind 19 Schulen jetzt Partner der Naturschutzeinrichtung. 

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19 Schulen der Region hatten im Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel das Sagen. Sie unterzeichneten nämlich eine Kooperationsvereinbarung und wurden damit zu Nationalpark-Partnerschulen.

Von klein auf verstehen, wie Natur funktioniert
Sinn der Sache ist schon Kinder und Jugendliche mit dem Naturschutz vertraut zu machen. Denn: Was man in der Kindheit und Jugend lieben lernt, schützt man. „Naturschutz beginnt nicht erst dort, wo wir seltene Arten schützen oder wertvolle Flächen erhalten. Es geht auch darum, dass wir verstehen, wie unsere Natur funktioniert und warum sie so wertvoll ist“, meint Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner.

„Park4School bringt den Nationalpark direkt in den Schulalltag.“ Ein richtiges Bildungsnetzwerk soll aufgebaut werden. So kommen Ranger regelmäßig in die Klassen, Schüler lernen im Freien im Schutzgebiet und Lehrkräfte erhalten eigene Fortbildungen. Im Mittelpunkt stehen Artenkenntnis, ökologische Zusammenhänge und das Wissen darüber, wie Naturschutz vor der eigenen Haustür funktioniert.

„Moderne Bildung findet längst nicht mehr nur im Klassenzimmer statt“, ist Landesrätin Daniela Winkler von dem Projekt begeistert. „Wenn Natur vor der eigenen Haustür erforscht wird, entsteht nachhaltiges Verständnis und eine feste Bindung zur Umwelt.“ „Man schützt, was man kennt,“ sagt auch Nationalparkdirektor Hannes Ehrenfeldner. „Das wollen wir mit dem Partnerschulnetzwerk erreichen: nicht den einen Ausflug, sondern eine Beziehung, die über Jahre wächst.“

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