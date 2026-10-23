Schilf vom Neusiedler See als Autobahn-Lärmschutz

Lebensdauer von mindestens 20 Jahren

Hält die Lärmschutzwand langfristig? Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort: „Ja!“ Die neue Wand an der A1 baut laut Reeduce-CEO Birgit van Duyvenbode auf einer Pilotstrecke auf, die 2008 an der A22 bei Langenzersdorf (NÖ) errichtet wurde und sich bis heute in sehr gutem Zustand befinde. Das ursprüngliche System sei weiterentwickelt, an die derzeitigen Anforderungen normkonform angepasst und patentiert worden. Für das aktuelle System wird eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren angesetzt. Den bisherigen Erfahrungen zufolge kann eine Nutzungsperiode von 30 Jahren angenommen werden.