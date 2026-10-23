Schilf vom Neusiedler See als Autobahn-Lärmschutz

Ein vielversprechendes Projekt, das Lärm- und Umweltschutz verbindet, setzt neue Maßstäbe. An der A1 bei Völlerndorf in Niederösterreich gaben Asfinag und Strabag am Donnerstag grünes Licht für den ersten Kilometer einer ökologischen Lärmschutzwand – aus Schilf vom Neusiedler See, Lehm und Thermoholz. Dahinter steckt das Start-up Reeduce.
„Vorrangig ist die Lebensqualität der Anrainer. Gleichzeitig sind innovative, nachhaltige Lösungen das Ziel, von Solar-Lärmschutzwänden bis zu naturnahen Konstruktionen aus Schilf“, betont Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ). Noch viel Potenzial in der Schilfnutzung sieht der Direktor des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel, Johannes Ehrenfeldner: „Projekte wie diese Lärmschutzwand führen Schilf einer sinnvollen Verwendung zu. Für einen Kilometer Wand wurden 4000 Bund benötigt, das entspricht etwa 1,5 Prozent der gesamten österreichischen Ernte.“
Lebensdauer von mindestens 20 Jahren
Hält die Lärmschutzwand langfristig? Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort: „Ja!“ Die neue Wand an der A1 baut laut Reeduce-CEO Birgit van Duyvenbode auf einer Pilotstrecke auf, die 2008 an der A22 bei Langenzersdorf (NÖ) errichtet wurde und sich bis heute in sehr gutem Zustand befinde. Das ursprüngliche System sei weiterentwickelt, an die derzeitigen Anforderungen normkonform angepasst und patentiert worden. Für das aktuelle System wird eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren angesetzt. Den bisherigen Erfahrungen zufolge kann eine Nutzungsperiode von 30 Jahren angenommen werden.
„Damit bewegt sich die Technologie auf einem mit Beton- und Aluminiumsystemen vergleichbaren Niveau und übersteigt die Zeitspanne vieler chemisch imprägnierter Holzmodelle“, sagt Birgit van Duyvenbode.
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