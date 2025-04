Ärztekammer ist in Alarmbereitschaft

Burgenlands Ärzte mit „schlechtesten Tarifen“ in Österreich

Kritik gibt es hier vor allem an der ÖGK. „Die Tatsache, dass das Burgenland österreichweit den schlechtesten Tarif hat, trägt nicht dazu bei, dass wir diese Stellen in naher Zukunft besetzen können. Wenn Ärzte jetzt auch noch einen kolportieren Solidarbeitrag zur Sanierung der Kassen leisten sollen, dann würde sich das doppelt negativ auf das Burgenland auswirken“, übt Bauer Kritik.

Viele haben gar keinen Hausarzt mehr

Die Auswirkungen seien zudem für die Patienten im östlichsten Bundesland bereits deutlich spürbar. „Es gibt immer mehr Menschen, die keinen Kassenarzt haben. Hier muss endlich etwas passieren, sonst droht eine Unterversorgung und das darf man nicht riskieren“, spielt die Ärztekammer den Bund an die ÖGK weiter.