Trauriger Rekord! 19 Kassenstellen unbesetzt

Kassenstelle zum 60. Mal! ausgeschrieben

Wie dramatisch die Situation inzwischen ist, zeigt die Dermatologie. Statt sechs Kassenfachärzten gibt es derzeit nur noch vier. Eine Kassenstelle in Neusiedl am See wird mittlerweile bereits zum 60. Mal ausgeschrieben, jene in Oberpullendorf bereits zum 31. Mal. Beide konnten bisher nicht besetzt werden. Viele Ordinationen haben bereits einen Aufnahmestopp verhängt. Patienten warten oft monatelang auf einen Termin oder müssen auf Ärzte in anderen Bundesländern ausweichen.