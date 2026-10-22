Müller erstmals als Veilchen im Schnabelholz

Zufrieden ist der 27-Jährige mit dem sportlichen Verlauf seines neuen Klubs nicht: „Austria Wien macht gerade eine schwierige Phase durch. Die gibt es im Leben des öfteren. Wir müssen es schaffen, da wieder heraus zu kommen. Dass wir viele Spiele nur knapp verlieren, sind wertlose Floskeln, wir müssen punkten. Die gibt es in Altach aber nicht geschenkt, das weiß man bei der Austria ganz genau“, sagt Müller. Die Statistik untermauert die Aussagen des Walgauers. Seit dem Altacher Wiederaufstieg 2014 haben die Veilchen in 19 Spielen im Schnabelholz gerade einmal drei volle Erfolge geholt. Viel öfter, genau zehnmal, gab es eine Niederlage und entsprechend schlechte Stimmung auf der langen Heimreise.