Paal will 159.000 Euro, hinterlegte 5000 fürs Kind

Experten rechnen mit milder Strafe

Die beiden Frauen werden aus der U-Haft vorgeführt, Paal kommt auf freiem Fuß zum Prozess. Dem Kabarettisten drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft, den Frauen ein bis zehn Jahre Haft. Experten gehen davon aus, dass der gefallene Bühnenstar mit einer bedingten bzw. teilbedingten Strafe davonkommen wird – zumal er unbescholten ist und sich selbst gestellt hat.