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3:2 gegen Sporting

LASK-Noten: Im Kollektiv waren Linzer bärenstark

Champions League
22.10.2026 05:55
Der LASK feierte den ersten Sieg in der Champions League.
Der LASK feierte den ersten Sieg in der Champions League.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Schütz
Porträt von krone Sport
Von Michael Schütz und krone Sport

Der LASK feierte mit einem spektakulären 3:2-Sieg gegen Sporting Lissabon den ersten Erfolg in der Champions League. Hier gibt es die Noten für die Linzer.

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NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

Lukas Jungwirth 3
In der ersten Halbzeit ohne Arbeit. Wurde in der 49. Minute im Zweikampf mit Suarez ausgeknockt.

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Kasper Jörgensen 4
Im Vergleich zum Liverpool-Spiel um drei Klassen besser, sorgte auf der rechten Seite ständig für Unruhe.

Xavier Mbuyamba 5
Verlor gefühlt keinen Zweikampf, offensiv bei Eckbällen stets ein Gefahrenherd.

Joao Victor Tornich 4
Der defensive Regisseur vor dem Herrn! Ließ wenig bis gar nichts anbrennen.

Andres Andrade 3
Defensiv ohne Fehler.

Ivan Dibango 3
Defensiv stark und kompromisslos, offensiv indes diesmal blass.

Krystof Danek 5
Quirlig, stark im Antritt und krönte den genialen Abend mit dem Treffer zum 3:2.

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Robert Ljubicic 5
Ließ sich von seinem Nicht-Foul zum 0:1 per Elfer nicht beirren, spulte eine top Performance ab. Eroberte den Ball, leitete so das 2:1 ein.

Sascha Horvath 4
Suchte immer wieder den Weg in die Tiefe. Wurde mit Gelb ausgewechselt.

Christoph Lang 5
Stets heiß, hätte mehr als einen Tor erzielen können.

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Sasa Kalajdzic 5
Sorgte mit dem 2:1 erneut für Gänsehautmoment, oft als Zielspieler gesucht.

Tobias Schützenauer 3
Eine starke Parade, sonst bis auf’s 2:3 kaum geprüft.

Samuel Adeniran 3
Kam, sah und legte das 3:1 für Danek perfekt auf. Mit seiner Physis stets präsent.

Alessandro Schöpf 3
Bemüht, nicht auffällig.

Moses Usor 0
Zu kurz eingesetzt.

Florian Flecker 0
Zu kurz eingesetzt.

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