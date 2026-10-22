Radler-Drama in Südafrika: Wiener starb im Graben

Kurz vor Unglück noch Telefonat mit der Ehefrau

Für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Besonders herzzerreißend: Nur wenige Stunden vor dem Unglück soll K. noch mit seiner Frau telefoniert haben. Wie jeden Tag auf seinen Reisen erzählte er ihr von seinen Erlebnissen, schwärmte von den Orten, die er besucht hatte, und sagte, wie sehr er sie vermisse. Dann verabschiedete er sich.