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Fahrlässige Tötung?

Radler-Drama in Südafrika: Wiener starb im Graben

Ausland
22.10.2026 05:45
Das tödliche Unfalldrama passierte nahe Swellendam, einem Radlerparadies für Gäste aus dem In- ...
Das tödliche Unfalldrama passierte nahe Swellendam, einem Radlerparadies für Gäste aus dem In- und Ausland.(Bild: Sarah Linhart)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Der 72-jährige Rudolf K. wollte nur die Schönheit des Schwarzen Kontinents genießen, doch für den Wiener endete eine Bike-Tour am Westkap tödlich und im Straßengraben. Jetzt ermittelt auch die südafrikanische Polizei ...

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Rudolf K. liebte die Natur, den Sport und das Reisen. Immer wieder zog es den Wiener auf ausgedehnte Touren ins Ausland. Die letzte Reise hätte ein weiteres Abenteuer auf zwei Rädern werden sollen und endete doch fatal.

Von Fahrzeug erfasst
Im Detail: Vergangene Woche war der Österreicher – laut örtlichen Medienberichten – auf der Nationalstraße 2 nahe Swellendam in Südafrika unterwegs. Rund vier Kilometer außerhalb der Stadt, in Richtung Heidelberg, wurde er von einem Fahrzeug erfasst.

Kurz vor Unglück noch Telefonat mit der Ehefrau
Für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Besonders herzzerreißend: Nur wenige Stunden vor dem Unglück soll K. noch mit seiner Frau telefoniert haben. Wie jeden Tag auf seinen Reisen erzählte er ihr von seinen Erlebnissen, schwärmte von den Orten, die er besucht hatte, und sagte, wie sehr er sie vermisse. Dann verabschiedete er sich.

Er wollte wieder aufs Rad steigen und einen „majestätischen Sonnenuntergang“ erleben. Es waren seine letzten Worte. Die Familie bemüht sich nun darum, den Leichnam überführen zu lassen, damit K. in seiner Heimat beigesetzt werden kann.

Zitat Icon

Wir stehen mit der Familie des Verstorbenen in Kontakt und geben Informationen an die südafrikanischen Behörden weiter. Der Fall ist äußerst tragisch.

Ein Sprecher des heimischen Außenministeriums

Fahrlässige Tötung? Polizei ermittelt
Wie es zum folgenschweren Zusammenstoß kam, ist weiterhin unklar. Die örtliche Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht eingeleitet. Festgenommen wurde bislang aber niemand.

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Tödliche Serie
Laut der südafrikanischen Radfahrerorganisation „Pedal Power Association“ ist der Österreicher bereits der sechste Radfahrer, der innerhalb von zehn Monaten auf den Straßen der Provinz Westkap ums Leben gekommen ist. Man fordert nun strengere Gesetze und mehr Rechte für die Polizei, um tödliche Verkehrsunfälle aufklären zu können.

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