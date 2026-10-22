Mwita Mataro: „Österreich ist bunt und divers“

Es geht um das Miteinander

Im Gegensatz zu seiner Zeit bei At Pavillon hat Mataro auf seinem Solowerk alle Texte auf Deutsch geschrieben – eine erweiterte Liebeserklärung an seine Heimat. Dass Patriotismus hierzulande anders aufgefasst wird als etwa in den USA, ist geschichtlich bedingt. Deshalb hat er die an Bruce Springsteens „Born In The U.S.A.“ erinnernde Inszenierung bewusst gewählt. „Ich gebe zu, dass es manchmal schaudert, wenn eine Österreichfahne prominent bei Wirtshäusern zu sehen ist, aber ich will die Flagge positiv konnotiert wissen. Ich liebe Österreich und bin hier zu Hause, also repräsentiere ich das Land auch gerne.“ Schon Springsteen wurde für sein Artwork in den 80er-Jahren missverstanden. „Es geht immer um den Kontext. Mit meinem Background kann man so eine Inszenierung natürlich anders deuten. Am Ende des Tages geht es immer um ein Zusammenspiel, um das Miteinander. Das ist genau das, was ich mir mit dem Album erhoffe: Dass es die Menschen als etwas gemeinschaftlich Schönes sehen, ihr Interesse geweckt wird.“