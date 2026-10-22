Suche nach dem bayerischen Puma wird eingestellt

Pinta hatte das Teilen solcher Aufnahmen nach der Sichtung scharf kritisiert: „Das ist eine bewusste falsche Hinweisgebung an die Polizei“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Erdinger Landratsamt. „Und sie beunruhigen durch die Verbreitung auf Social Media die Wohnbevölkerung. Und das lassen wir als Polizei nicht zu.“ Die Aufnahmen, die die Suche nach dem Tier ausgelöst hatten, halte man nach wie vor für authentisch, betonte Pinta. „Aber was da zu sehen war, bleibt nach wie vor erst einmal offen.“