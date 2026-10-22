Tom Cruise (64) wird für sein Lebenswerk geehrt

Bekannt für gefährliche Stunts

Cruise ist durch Blockbuster-Reihen wie „Mission: Impossible“ und „Top Gun“ berühmt geworden. Der US-Schauspieler ist auch bekannt dafür, gefährliche Stunts häufig selbst auszuführen. Für seine Rollen in den Filmen „Geboren am 4. Juli“, „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“ und „Magnolia“ sowie als Produzent von „Top Gun: Maverick“ wurde er jeweils für einen Oscar nominiert – allerdings gewann er die Trophäe im Wettbewerb nie. Im November vergangenen Jahres wurde er mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.