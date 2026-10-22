Clemens Schmid: „Wollte die Karriere beenden“

DTM-Abenteuer im McLaren

Auch in der renommierten Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) ging der mittlerweile 36-Jährige für Dörr Motorsport an den Start. Dieses Kapitel seiner Karriere ist ihm allerdings weniger positiv in Erinnerung geblieben.

„Das war eine sehr schwere Zeit. Wir waren als Team und mit dem Auto nicht konkurrenzfähig und fuhren immer nur um die hinteren Plätze mit. Ich wollte schon meine Karriere beenden“, erinnert sich Schmid an seine Zeit in der DTM.