Beim Aufschlag ist Tagger schon in den Top-20

Zum vierten Mal in ihrer jungen Karriere steht Lilli Tager im Viertelfinale eines WTA-Turniers, da trifft die 18-Jährige in Osaka in der Nacht auf die topgesetzte Ann Li. Im Live-Ranking kratzt Tagger wieder an den Top-50 der Welt, aber die „Krone“ kennt noch weit beeindruckendere Zahlen.