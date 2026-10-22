US-Wahl: Ein Sullivan kommt selten allein

Im Zentrum steht der amtierende republikanische Senator Dan S. Sullivan, der um seine Wiederwahl kämpft. Seine Kampagne geriet jedoch ins Wanken, als sich mit Dan J. Sullivan ein politischer Neuling und pensionierter Lehrer ebenfalls als republikanischer Kandidat aufstellen ließ. Die Wahlbehörde wollte den Herausforderer zunächst ausschließen, doch der Supreme Court von Alaska setzte seine Zulassung gerichtlich durch.