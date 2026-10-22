Horvath: „Waren schon einige Szenen dabei …“

Der „kleine“ LASK überrascht

„Ich habe noch mit dem Schiedsrichter gesprochen. Der ist da ja nur abgesprungen“, erklärt Horvath nach der Partie. Der Unparteiische habe ihm entgegnet, dass er die Szene kontrolliert habe und „der Spieler getroffen wurde“, so der LASK-Kapitän, der nach dem Match aber wieder grinsen konnte: „Aber so ist es ja noch schöner, dass du das Spiel dann so drehst.“