Schaurig-schönes Spektakel beim Eis-Greissler

Wenn Geister, Hexen und Monster durch die Bucklige Welt ziehen, wird es beim Eis-Greissler in Krumbach wieder gruselig: Von 24. Oktober bis 1. November verwandelt sich der Erlebnispark in Niederösterreichs großes Halloween-Abenteuer für die ganze Familie.
In Krumbach wird es in den Herbstferien wieder schaurig-schön! Bei den Eis-Greissler Gruseltagen wartet auf kleine und große Halloween-Fans ein abwechslungsreiches Programm mit Shows, Gruselhäusern, 5D-Gruselkino, Rätseln und jeder Menge Gänsehautmomenten.
Das erwartet Sie
Zu den Highlights zählt etwa „Rubis Eiskalte Mission“, ein kinderfreundliches Rätsel- und Abenteuerprogramm, bei dem Familien gemeinsam Hinweise suchen und Aufgaben lösen. Wer es etwas schauriger mag, kann sich in die Gruselhäuser „Endstation“ und „Eisperiment“ wagen. Auch Action-Fans kommen auf ihre Kosten: Bei Masters of Dirt sorgen spektakuläre Stunts und waghalsige Tricks für Staunen. Dazu gibt es familienfreundliche Shows, ein 5D-Gruselkino und natürlich alle regulären Attraktionen des Erlebnisparks, die auch während der Gruseltage geöffnet sind.
Der Eis-Greissler Erlebnispark ist während der Gruseltage täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Ein Tipp für Familien: warme Kleidung, festes Schuhwerk und – wer möchte – ein gruseliges Kostüm nicht vergessen. So steht einem unvergesslichen Halloween-Ausflug nach Krumbach nichts mehr im Weg. Tickets und weitere Informationen finden Sie HIER.