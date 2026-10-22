Schaurig-schönes Spektakel beim Eis-Greissler

Das erwartet Sie

Zu den Highlights zählt etwa „Rubis Eiskalte Mission“, ein kinderfreundliches Rätsel- und Abenteuerprogramm, bei dem Familien gemeinsam Hinweise suchen und Aufgaben lösen. Wer es etwas schauriger mag, kann sich in die Gruselhäuser „Endstation“ und „Eisperiment“ wagen. Auch Action-Fans kommen auf ihre Kosten: Bei Masters of Dirt sorgen spektakuläre Stunts und waghalsige Tricks für Staunen. Dazu gibt es familienfreundliche Shows, ein 5D-Gruselkino und natürlich alle regulären Attraktionen des Erlebnisparks, die auch während der Gruseltage geöffnet sind.