krone.tv lädt Sie zu „Wildwood“ ins Kino ein

Am 6. November laden die Cineplexx Kinos wieder zum beliebten Family Fun Friday ein! Diesmal erwartet Sie und Ihre Familie mit „Wildwood“ ein außergewöhnliches Kinoabenteuer aus dem Hause LAIKA. Das mehrfach Oscar-nominierte Animationsstudio, das bereits mit dem Kultfilm „Coraline“ für Begeisterung sorgte, entführt große und kleine Kinofans erneut in eine faszinierende Fantasiewelt.
Nachdem ihr kleiner Bruder von einem Schwarm Krähen entführt worden ist, begibt sich die 12-jährige Prue auf eine abenteuerliche Rettungsmission in die „Undurchdringliche Wildnis“ – einen verzauberten Wald, der sich am Rande von Portland, Oregon, verbirgt. Gemeinsam mit ihrem tollpatschigen Mitschüler Curtis betritt sie eine Welt voller sprechender Tiere, Magie und uralter Mächte.
Als die beiden in einen Konflikt geraten, der das Gleichgewicht des Waldes bedroht, entdeckt Prue eine innere Stärke, von der sie niemals geahnt hätte, dass sie in ihr steckt. Wenn sie ihren Bruder retten und das Schicksal von Wildwood verändern will, muss sie alles aufs Spiel setzen.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv verlost für den Family Fun Friday am 6. November um 16 Uhr jeweils 3 Tickets für das wunderbar animierte Abenteuer in den folgenden Kinos:
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.