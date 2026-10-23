Enorme Spritpreise: Tirol teuerstes Bundesland

Wenig Bewegung war in den vergangenen Tagen an den Tankstellen im ganzen Land festzustellen. Die Durchschnittspreise in Tirol sind nach Angaben der E-Control dabei jedoch am höchsten. Behörde prüft Verfahren gegen Betreiber.
2,154 Euro Pro Liter für Diesel, 1,794 Euro pro Liter für Benzin – das sind die aktuellen bundesweiten Durchschnittspreise an den heimischen Tankstellen, wie die E-Control am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Tagen war an den Tankstellen damit wenig Bewegung zu beobachten.
Weiterhin konstant bleibt auch, dass Pkw-Lenker in Tirol am meisten bezahlen. Hier lag der Preis für Diesel bei 2,199 Euro und für Superbenzin bei 1,808 Euro.
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Ungerechtfertigte Unterschiede bekämpfen
Bereits vor gut einem Monat nahm auch Tirols LH Anton Mattle den sogenannten „Tiroler Sprit-Aufschlag“ ins Visier. Er forderte eine amtliche Preisuntersuchung von Diesel und Benzin. Zeitgleich ging man mit einer Untersuchungskommission zum Tiroler Sprit-Aufschlag in die Offensive. „Tirol geht in die Offensive und erhöht den Kontrolldruck bei Diesel und Benzin. Wir werden ungerechtfertigte Preisunterschiede bekämpfen“, so Mattle.
Wie zuletzt auch bekannt waren, wurden mit einer „Kontrollaktion scharf“ die Einhaltung der geltenden Vorschriften und korrekte Meldungen geprüft. Bereits 168 Kontrollen wurden – wie berichtet – in Tirol durchgeführt, wie das Land informierte.
Hintergrund sind die Vorgaben zur Preisgestaltung an Tankstellen: Preiserhöhungen dürfen demnach nur einmal täglich um 12 Uhr vorgenommen werden. Preissenkungen sind hingegen jederzeit möglich. Zudem müssen Betreiber ihre aktuellen Preise an die Preistransparenzdatenbank der E-Control melden, die über den sogenannten Spritpreisrechner öffentlich zugänglich sind.
Unstimmigkeiten festgestellt
Bei einer Tankstelle sei eine Unstimmigkeit bei dieser Einmeldung festgestellt worden. Die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde prüft deshalb die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens. Um das laufende Verfahren nicht zu beeinträchtigen, werde der Standort der betroffenen Tankstelle vorerst nicht bekannt gegeben. Ein rechtskräftig festgestellter Verstoß liegt damit noch nicht vor.
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