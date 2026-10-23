Enorme Spritpreise: Tirol teuerstes Bundesland

Ungerechtfertigte Unterschiede bekämpfen

Bereits vor gut einem Monat nahm auch Tirols LH Anton Mattle den sogenannten „Tiroler Sprit-Aufschlag“ ins Visier. Er forderte eine amtliche Preisuntersuchung von Diesel und Benzin. Zeitgleich ging man mit einer Untersuchungskommission zum Tiroler Sprit-Aufschlag in die Offensive. „Tirol geht in die Offensive und erhöht den Kontrolldruck bei Diesel und Benzin. Wir werden ungerechtfertigte Preisunterschiede bekämpfen“, so Mattle.