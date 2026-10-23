Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Kiew-Reise

Nehammer verärgert: „Vorwurf der FPÖ ist surreal“

Innenpolitik
23.10.2026 12:23
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Die FPÖ wirft Altkanzler Karl Nehammer vor, eine Ukraine-Reise so geplant zu haben, um einer Ladung in den Pilnacek-U-Ausschuss zu entgehen. Der Ex-ÖVP-Chef reagiert verärgert und nennt die Behauptung „surreal“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In seiner Funktion als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) fuhr Ex-Kanzler Nehammer vor wenigen Tagen nach Kiew. Wegen Bombenalarms musste sein Nachtzug bei der Anreise sogar kurzfristig evakuiert werden – die „Krone“ berichtete. Wegen dieser Dienstreise konnte der ehemalige Politiker einer Ladung in den Pilnacek-U-Ausschuss der FPÖ nicht folgen.

Seine Absage kritisierte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker am Donnerstag scharf. Nehammer müsse beweisen, dass seine Reise in die Ukraine nicht verschiebbar gewesen sei. Einen Flug dafür habe er erst nach Zustellung der Ladung gebucht, behauptete Hafenecker.

„Sind in die Bunker geflüchtet“
Der Altkanzler reagierte jetzt verärgert auf Hafeneckers Behauptungen. „Der Vorwurf der FPÖ ist einfach surreal. Wir hatten 26 russische Raketenangriffe auf Kiew, wir sind alarmbedingt ständig in die Bunker geflüchtet“, so Nehammer gegenüber dem „Kurier“.

Weil er für die Europäische Investitionsbank in die Ukraine reiste, konnte Altkanzler Karl ...
Weil er für die Europäische Investitionsbank in die Ukraine reiste, konnte Altkanzler Karl Nehammer nicht beim U-Ausschuss erscheinen.(Bild: zVg)

Er betonte, dass solche Reise allein schon aufgrund der Sicherheitsfragen mehrere Monate Vorlaufzeit hätten. Die konkrete Ukraine-Reise, die anlässlich von Investitionen in die zivile Infrastruktur erfolgte, sei im September finalisiert worden. „So etwas lässt sich nicht über Nacht organisieren, das sollte Hafenecker wissen“, meinte der EIB-Vizepräsident.

Ladung kam erst Anfang Oktober
Nehammer sieht die Behauptung, er habe die Reise erst nach seiner Ladung gebucht, durch seinen Schriftverkehr mit dem Parlament entkräftet. Demnach wurde ihm erst am 2. Oktober angekündigt, dass er für 21. Oktober geladen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei die Kiew-Reise bereits durchgetaktet gewesen, inklusive Treffen mit Bürgermeister Vitali Klitschko und dem ukrainischen Premier Serhij Korezkyj. Das teilte der Ex-ÖVP-Chef der Parlamentsdirektion auch mit, schreibt der „Kurier“.

Lesen Sie auch:
Der FPÖ zufolge sagte Sobotka eine halbe Stunde vor Beginn ab.
Sobotka und Co.
FPÖ verlangt Nachweise für Absageorgie der ÖVP
22.10.2026
Kontakte zu Pilnacek?
Auftritt in U-Ausschuss: FPÖ lobt Kanzler Stocker
21.10.2026
Nehammer in Kiew
Ex-Kanzler nach Bombenalarm aus Zug evakuiert
20.10.2026

U-Ausschuss um drei Monate verlängert
Einer neuerlichen Ladung will Nehammer folgen. Die wird es geben: Die FPÖ hat eine Verlängerung des U-Ausschusses um weitere drei Monate erwirkt, um eine Befragung des Ex-Kanzlers wie auch von Karoline Edtstadler und Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zu ermöglichen. Auch deren Fernbleiben kritisierten die Freiheitlichen wie auch die Grünen scharf. Vom krankgemeldeten Sobotka hatte Hafenecker einen ärztlichen Nachweis verlangt. Der ehemalige Nationalratspräsident ließ Donnerstagmittag dann auch eine Dienstunfähigkeitsbescheinigung hinterlegen. „Die Zeit der Ausreden ist vorbei“, kommentierte Hafenecker.

„(...) Wenn es der FPÖ also konkret um die beiden Fragen geht, ob ich bei ‘Krone‘ oder ORF dahingehend interveniert hätte, die Veröffentlichung der Tonaufnahme zu verhindern, dann können wir das abkürzen und sofort klären: Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwo interveniert. Ich habe alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte, auch öffentlich gesagt (...)“, sagte Nehammer. Das werde er auch bei einer möglichen Befragung zu Protokoll geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
23.10.2026 12:23
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Karl NehammerChristian Hafenecker
KiewUkraine
FPÖ
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Innenpolitik
Werden nicht teurer
Regierung friert Gebühren für Pass und Co. ein
Einstimmige Wahl
Tiroler FPÖ schickt Abwerzger erneut ins Rennen
„Keine Ausreden mehr!“
Digitale Landkarte für Integration soll kommen
„War ein Experiment“
Fake-Institut erfand Umfragen zu US-Zwischenwahlen
Statt Doppelprüfungen
Svazek fordert jetzt neue Gewerbeordnung-Reform
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf