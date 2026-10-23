Nehammer verärgert: „Vorwurf der FPÖ ist surreal“

„(...) Wenn es der FPÖ also konkret um die beiden Fragen geht, ob ich bei ‘Krone‘ oder ORF dahingehend interveniert hätte, die Veröffentlichung der Tonaufnahme zu verhindern, dann können wir das abkürzen und sofort klären: Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwo interveniert. Ich habe alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte, auch öffentlich gesagt (...)“, sagte Nehammer. Das werde er auch bei einer möglichen Befragung zu Protokoll geben.