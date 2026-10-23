„Ötzis“ Papa bringt den Kindern das Skifahren bei

Bei Olympia in Bormio gewann Fabio Gstrein Slalom-Silber. Das kam nicht von ungefähr: Sein Vater Gotthard Gstrein leitet seit über 20 Jahren die größte Skischule in Sölden. Mit dem Weltcup-Auftakt am Wochenende starten die Skikurs-Buchungen wieder voll durch.
Als Fabio Gstrein, der im Ski-Team „Ötzi“ gerufen wird, vergangenen Februar Olympia-Silber im Slalom gewann, war auch Papa Gotthard dabei. Wie auch bei den Weltcup-Bewerben, die mit dem Auto leicht erreichbar sind. Maximal bis Val-d‘Isere fährt er mit. Die Top-Technik wurde Fabio in die Wiege gelegt – weil der Papa Skilehrer ist. Seit 2004 leitet er die Skischule Sölden Hochsölden, war mehrfacher Riesentorlauf-Weltmeister der Bergführer. „Sieben- oder achtmal“, grinste Gotthard.
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